Bij een benzinepompstation aan de Kruisbroekweg in Naaldwijk is zondagmiddag een hond gevonden. Het baasje van de viervoeter is echter spoorloos.

De hond heeft wel een chip, maar deze is niet geregistreerd. Mensen die weten wie de eigenaar van het beestje is, kunnen contact zoeken met de politie. Het baasje mag zich vervolgens melden op het politiebureau Westland aan de Vierschaar in Naaldwijk.