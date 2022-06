Parkpop 2022 is om 13.00 uur van start gegaan op het Malieveld in Den Haag. Froukje mocht het spits afbijten op het hoofdpodium, even verderop deed Coocoo dit op het wat kleinere Haagse podium.

Op een winderig Malieveld hebben de eerste paar duizend bezoekers zich verzameld. De hele dag door zijn er optredens. De veertigste editie van het gratis festival wordt vanavond om 21.30 uur afgesloten door de band UB40. De Kraaien is de laatste act op het Haagse podium. Het is dit jaar voor het eerst dat het festival op het Malieveld plaatsvindt. Parkpop was vanaf 1981 innig verbonden met het Zuiderpark en was voor veel Hagenaars op deze plek een begrip. Het is dus even aanpassen, voor zowel bezoekers als de organisatie. Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag