Op de Beeklaan in Den Haag is in de nacht van zaterdag op zondag een auto in vlammen opgegaan.

Het voertuig stond geparkeerd ter hoogte van de kruising met de Morsestraat. De brandweer was snel ter plaatse maar kon niet voorkomen dat de de wagen volledig uitbrandde. De politie doet onderzoek omdat niet kan worden uitgesloten dat het om brandstichting gaat.