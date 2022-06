Zangeres Anouk en haar verloofde Dominique Schemmekes hebben elkaar zaterdagavond tijdens haar concert op het Malieveld in Den Haag in het bijzijn van liefst 40.000 bezoekers eeuwige trouw beloofd. Nog eens enkele duizenden mensen keken mee via een livestream op Instagram.

De 47-jarige Anouk was al ruim een uur aan het optreden toen ze het podium rond 22.15 uur verliet, waarna Schemmekes en de kinderen van de in Den Haag geboren en getogen zangeres het podium op kwamen. Anouk keerde even later terug, in een witte jurk met sluier en oogde behoorlijk nerveus. Na het jawoord onder een grote boog met witte rozen was er van die spanning weinig meer te merken. Anouk speelde nog een paar nummers, waaronder haar hit 'Girl' en verliet toen stralend het podium. Het kersverse echtpaar heeft inmiddels iedereen die hun huwelijk op het Malieveld mogelijk heeft gemaakt, bedankt. Op Instagram zette de zangeres na afloop een uitgebreid dankwoord: 'Wow, wat een avond. Dominique en ik willen graag iedereen bedanken die vanavond naar het Malieveld is gekomen om dit bijzondere moment met ons te vieren', schrijft Anouk, waarna er een hele rits namen volgt. 'Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest.' Omdat het Malieveld geen officiële huwelijkslocatie is, moest de gemeente Den Haag een uitzondering maken. Het stadsbestuur verleende die toestemmingechter zonder morren. Mildred Nijhove, bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand in Den Haag, leidde de huwelijksceremonie. Overigens werd er door veel bezoekers geklaagd over het slechte geluid op het terrein. Organisator Mojo Concerts kreeg er flink van langs. Sommige fans verlieten zelfs eerder het concert omdat de zangeres op sommige plekken op het Malieveld nauwelijks was te verstaan.