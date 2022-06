In een woning aan de Hoefkade in Den Haag heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een steekpartij plaatsgevonden. De politie laat weten dat een 58-jarige vrouw zwaargewond is geraakt bij de steekpartij. Een 55-jarige man is aangehouden.

Naast een ambulance kwam ook de Officier van Dienst Geneeskundige ter plaatse. Het slachtoffer is door personeel van de ambulancedienst onderzocht. De brandweer kwam ter plaatse om het slachtoffer uit de woning te hijsen. Nadat het slachtoffer met een hoogwerker van de brandweer naar beneden was gebracht, is de vrouw met spoed worden vervoerd naar het ziekenhuis. De aanleiding van de steekpartij is nog niet bekend. De politie onderzoekt het incident