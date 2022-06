De Haagse mat en de vreugdevuren van Scheveningen en Duindorp staan er al op, maar Vlaggetjesdag en het haringhappen zijn nog niet vinden op de lijst van immaterieel erfgoed. Dat moet veranderen, vindt Richard de Mos van Hart voor Den Haag.

Richard de Mos heeft inmiddels Vlaggetjesdag, dat dit jaar 75 jaar bestaat, en het 'haringhappen' aangemeld bij het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed, die een daarover een landelijke lijst bijhoudt. Volgens de fractieleider van Hart voor Den Haag is het onlosmakelijk verbonden met de Scheveningse cultuur. Bovendien, zo wijst De Mos, blijkt uit een steekproef van Hart van Nederland in 2019, dat bijna twee derde van de Nederlanders vindt dat 'haringhappen' op de lijst hoort.

Maar hij ziet de aandacht voor de haring als lekkernij verslappen. "Her en der hoor je, ook na het verdwijnen van de AD Haringtest, dat de kennisoverdracht hoe je haring moet kaken vermindert. Het zal niet helemaal verdwijnen, maar we moeten er wel zuinig op zijn." Daarom wil hij dat er op de Haagse scholen meer aandacht voor de haven en haring kaken komt, waarmee ook meteen wat aan het personeelstekort in de visserijsector gedaan kan worden

Hij heeft zijn plannen in een initiatiefvoorstel verwerkt. Daarin vraagt hij de gemeente verder om zich aan te sluiten bij de oproep richting het Kenniscentrum immaterieel erfgoed en een plan uit te werken voor een wekelijkse vismarkt op Scheveningen.

Als het aan De Mos ligt, komt er daarnaast ook weer een haringtest, georganiseerd door de afdeling citymarketing van de gemeente. "We moeten in ieder geval proberen om de traditie levend te houden. Ik heb het vaker over stadstrots die we wat meer mogen uitdragen. Dit is daarvoor bij uitstek geschikt."