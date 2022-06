Op de A13 ter hoogte van Delft in de richting van Den Haag, heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een flink ongeval plaatsgevonden tussen een motorrijder en een personenauto. De motorrijder raakte hierbij zwaargewond.

Getuigen zeggen dat de motorrijder tijdens het wisselen van rijstrook in de zijkant van een auto klapte. Hierna kwam de motorrijder hard ten val. Een automobilist die dit te laat zag, reed hierna nog over de onderbenen van de motorrijder.

Na het ongeval kwamen de politie, ambulancedienst en het Mobiel Medisch Team uit Rotterdam ter plaatse. Hulpdiensten waren een lange tijd bezig met het stabiliseren van het slachtoffer. Uiteindelijk is het slachtoffer met spoed vervoerd naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, de arts van het Mobiel Medisch Team is meegereden in de ambulance.

Afgesloten

Door het ongeluk werd de A13 richting Den Haag volledig afgesloten. De traumahelikopter landde op de snelweg. Hierna heeft de politie al het ingesloten verkeer laten vertrekken.