Afgelopen weekend heeft de politie van het basisteam Laak in Den Haag een groep jongeren gecontroleerd. Daarbij werden messen aangetroffen bij twee jongens van 13 en veertien jaar. "Treurig om te zien dat twee jonge jongens van slechts 13 en veertien jaar oud hiermee rondliepen."

De politie in Laak laat weten een duidelijk doel voor ogen te hebben: "Deze jeugdigen behoeden voor de mogelijke gevolgen wanneer je zoiets bij je draagt." De politie in Laak maakt zich zorgen over het toenemend aantal berichten over messen op zak bij jongeren, die in sommige gevallen 'daadwerkelijk gebruikt worden'.