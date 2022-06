Een juwelier aan de Dierenselaan is vanmiddag overvallen. De politie is op zoek naar vijf jonge verdachten die nog op de vlucht zijn.

Rond het middaguur kwamen vier verdachten juwelier Diva Gold & Diamonds binnen. Daar zouden ze onder dreiging juwelen buit hebben gemaakt. Er lijkt een worsteling te hebben plaatsgevonden. In de winkel ligt glas op de grond. Volgens de woordvoerder van de politie raakte de eigenaar van de winkel lichtgewond. Hij werd ter plekke door ambulancepersoneel behandeld.

Mollige vrouw met blonde pruik

De deur van de winkel zit doorgaans op slot. Bezoekers moeten aanbellen om binnen te worden gelaten. Een vrouw zou vanmiddag hebben aangebeld waarna de vier mannen met bivakmutsen naar binnen stormden. Na de roof renden ze weg in de richting van De La Reyweg.

De politie heeft kort na de overval een signalement van de vier verdachten verspreid. Het gaat om vier mannen die in het zwart gekleed waren. De vierde verdachte is een mollige lichtgetinte vrouw die een blonde pruik op had. De verdachten worden jong ingeschat, tussen de 17 en twintig jaar oud.

Juweliers Dierenselaan vaak overvallen

In de Dierenselaan, gelegen in de wijk Oostbroek en Rustenburg, zijn twee juweliers gevestigd. Beide ondernemers worden geregeld geteisterd door gewelddadige overvallen. Zo werd de juwelier die vandaag werd overvallen, op 14 april voor het laatst overvallen. Toen stormde een jongen de winkel binnen en nam meerdere sieraden mee. Hij probeerde te vluchten maar kon niet veel later worden aangehouden door de politie. Het ging om een jongen van zestien jaar oud.

Ook juwelier Zumrut, zo'n 100 meter verder in de straat, is regelmatig de dupe van overvallen. De onderneming werd op 26 april voor het laatst overvallen.