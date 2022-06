Chauffeurs van de HTM gaan morgen niet staken. De vakbonden en HTM hebben vandaag een onderhandelingsresultaat behaald over de CAO. Dat maakt het vervoersbedrijf vandaag bekend.

Vorige week donderdag lag het volledige openbaar vervoer in Den Haag en Zoetermeer stil. De tram- en buschauffeurs staakten nadat onderhandelingen over hun CAO spaak liepen. Het personeel eiste meer loon en een verlaging van de werkdruk. Tijdens het protest van 2 juni kondigden de stakers aan om op 10 juni weer het werk stil te leggen als de HTM niet ingaat op de eisen.

De twee partijen zijn nu, één dag voor de staking, alsnog tot een overeenkomst gekomen. De nieuwe cao loopt van 1 september 2021 tot en met 31 december 2023. De onderhandelingen voor een nieuwe cao duurden 7 maanden. Gemiddeld gaan de trambestuurders en buschauffeurs van de Haagse stadsvervoerder er nu in ruim twee jaar 8,5 procent op vooruit. Om de werkdruk te verlagen, komen er in totaal 145 arbeidsplaatsen bij, waarvan zo'n 60 tot 70 rijdend personeel. 'Het rijdend personeel had nauwelijks tijd om op adem te komen tussen de ritten in. Een kop koffie of toiletbezoek was een luxe', liet vakbond FNV eerder weten.