Voormalig Haags gemeenteraadslid Constance Bogers is woensdag op 73-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar dochter via Twitter laten weten.

Bogers zat in de jaren rond de eeuwwisseling voor GroenLinks in de gemeenteraad. Een klein decennium later keerde ze terug in de lokale politiek. Tussen 2010 en 2012 was ze raadslid namens de Haagse Stadspartij.

In 2012 hield Bogers, die ook als ideeënmakelaar actief was, het voortijdig voor gezien in de Haagse politiek. "Ik ga weer de straat op. Daar kan ik meer voor de stad betekenen dan in de raad'', zei ze in een afscheidsinterview waarin ze het Haagse college verweet alleen geïnteresseerd te zijn in 'de kille cijfers'.