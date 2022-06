In Den Haag en Delft barst dit weekend de strijd los om de titel Nederlands Studentenkampioen en Studentensportstad 2022. Ruim 1200 studenten reizen daarvoor richting Den Haag en Delft om mee te doen in veertien verschillende sporten.

Het kampioenschap wordt voor de eerste keer in Den Haag gehouden. Vrijdagavond zal wethouder Bredemeijer van onderwijs en sport het toernooi openen. De atleten sporten tot en met zondag in disciplines als basketbal, triatlon en wielrennen om de titel Studentenkampioen 2022. De best presterende studentenstad wint de titel Studentensportstad 2022.

Met het evenement wil de gemeente sport aanzwengelen, na een flinke terugval door de lockdowns afgelopen twee jaar. Volgens sportkoepel NOC*NSF zijn vooral jongeren minder gaan bewegen.