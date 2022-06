In de nacht van dinsdag op woensdag is Koffiehuis Kösem aan het Kaapseplein in Den Haag beschoten. In het raam van het café waren woensdagochtend meerdere kogelgaten te zien.

Het is niet bekend hoe laat het café precies is beschoten. Ook over de aanleiding van het schieten is nog niets bekend. Aan de achterkant van het pand zitten eveneens meerdere kogelgaten. De politie heeft onderzoek gedaan en sporen veiliggesteld. Wie er achter de beschieting zit is niet bekend. Volgens een buurvrouw zijn er rond vier uur vannacht twee knallen gehoord en rende er vervolgens een persoon weg, meldt calamiteitensite Regio15.