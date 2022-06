Er worden dit jaar weer 1000 gratis bomen weggegeven in Den Haag. En het gratis groen is dit keer niet alleen voor inwoners, maar ook voor bedrijven, organisaties en scholen.

Bomen voor Den Haag geeft samen met de gemeente bomen weg om de stad groener te maken. "En ook beter bestand tegen het veranderende klimaat", legt een woordvoerder uit. "Het is vaker erg warm en we hebben steeds meer zware regenbuien. Bomen zorgen voor verkoeling bij hitte in de zomer en zorgen ervoor dat het water tijdens hevige regenbuien beter de grond in kan lopen."



Er zijn wel een paar spelregels. Zo moet er bijvoorbeeld voldoende groeiruimte zijn en mag de boom alleen in Den Haag geplant worden.



Aanmelden voor een boom kan tot en met 31 juli.