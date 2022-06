De Haagse fractie van de Partij voor de Dieren roept de gemeente op om minder vaak te maaien in het voorjaar. Volgens de partij zijn dieren vaak slachtoffer van onzorgvuldig of te vroeg maaibeleid.

Raadslid Robin Smit zegt dat hij veel meldingen heeft gekregen van bezorgde Hagenaars. 'Wij maken ons echt zorgen over de afname van insectenpopulaties en de biodiversiteitscrisis.'

Volgens Smit kan een maaifout een ravage aanrichten aan de insectenpopulaties en de biodiversiteit in de stad. 'De biodiversiteitscrisis is een serieus probleem en daarom is het hoog tijd dit op orde te krijgen. We merken dat steeds meer bewoners deze urgentie voelen, want we krijgen elk jaar meer bezorgde signalen uit de stad.'

Opheldering

Omdat er bij de partij dit voorjaar wederom veel meldingen zijn binnengekomen, is de PvdD de campagne 'Maai mei niet' gestart. In vragen aan de wethouder is om opheldering gevraagd waarom er op zoveel plekken in Den Haag al vroeg in het jaar gesnoeid wordt.