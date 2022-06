De politie heeft zaterdag een wapengevaarlijke man aangehouden op de Grote Marktstraat in Den Haag. De man was betrokken bij een ruzie tussen jongeren en beveiligers en uit de systemen van de politie bleek dat hij nog een boete open had staan. Na controle bleek hij een mes van zo'n 45 centimeter bij zich te hebben.

Agenten kregen zaterdag een melding dat er een ruzie gaande was op de Grote Marktstraat in Den Haag. Deze zou gaan tussen een groep jongeren en beveiligers. "Nadat wij de groep staande en gecontroleerd hadden, bleek één man een boete open te hebben staan waarvoor hij met ons mee moest", meldt de politie.

De man stond bij de politie al in de systemen als 'wapengevaarlijk'. Tijdens de staandehouding van de man had hij een rugzak om. Zonder dat de aanwezige politie het zag deed hij de rugzak af en legde hij de tas onder een tafel.

Vervolgens hebben agenten hem in een politiewagen gezet. Daarna werd door één van de oplettende agenten gezien dat de rugzak - die de man al de hele tijd om had - nog onder de tafel lag. "In de rugzak troffen wij het mes aan welke op de afbeelding te zien is", aldus de politie.

Op vrije voeten

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag, twee dagen na de staandehouding, besloten om de man met een bekeuring te straffen. Hij is inmiddels weer op vrije voeten.

De politie Den Haag deelt de staandehouding zelf via haar sociale media, waar veel verbaasde reacties zijn over de grootte van het mes. Daarop reageert de politie: "Voor het geval er mensen zijn die denken dat wij dit fijn vinden als politie: nee! Dit is mede om aan te geven dat ons werk vaak dweilen met de kraan open is..."