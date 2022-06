De man die maandagmiddag op de Melis Stokezijde in Den Haag in zijn been is geschoten, is een 18-jarige man uit Roosendaal. Na behandeling in het ziekenhuis is hij inmiddels weer thuis.

Volgens ooggetuigen is er maandag rond 12.30 uur geschoten bij een tramhalte aan de Melis Stokezijde in Den Haag. Het slachtoffer is daarbij in zijn been geraakt. De politie heeft meerdere kogelhulzen gevonden. De gewonde man is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen behandeld en is inmiddels weer thuis.

Er is nog niemand aangehouden. De politie is op zoek naar meerdere betrokkenen en één verdachte. Die laatste is een 1.75 meter lange, getinte man. Hij was maandag met de fiets en in het zwart gekleed. Hij droeg een blauwe pet en had een bruine tas bij zich.

De aanleiding van de schietpartij is nog niet bekend, laat de politie desgevraagd weten.