Paleis Noordeinde en de aangrenzende Koninklijke Stallen gaan deze zomer weer open voor publiek. Dit jaar zijn beide locaties op vier achtereenvolgende zaterdagen vanaf 23 juli geopend.

In Paleis Noordeinde is het zogeheten Corps de Logis te bezichtigen, waaronder de Grote Balzaal en de Balkonkamer. In de Koninklijke Stallen zijn onder andere de Gouden Koets, de Glazen Koets en de Koninklijke bus te bezichtigen.

Tickets zijn op dinsdag 14 juni vanaf 10.00 uur online te koop. Toegang tot Paleis Noordeinde kost 10 euro en tot de Koninklijke Stallen 7,50. Een combiticket wordt voor 15 euro verkocht.