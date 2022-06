De politie heeft nóg een tiener aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een schietincident in Zoetermeer, nu een week geleden. Daarbij werd een zeventienjarige jongen uit Delft in zijn gezicht geschoten.

Het slachtoffer wordt al jarenachterna gezeten vanwege een langlopende ruzie tussen twee groepen jongeren: ZQ uit Delft en SK6 uit Den Haag. Het slachtoffer behoort tot die eerste groep en werd dinsdag aangevallen door leden van 52, een groep uit Den Haag die banden heeft met SK6. De Delftenaar liet zich ook niet onbetuigd in de steeds hoger oplopende confrontaties.

De strijd tussen de groepen, die deels uit jonge drillrappers bestaan die elkaar uitdagen met gewelddadige teksten, begon al in 2020. Het absolute dieptepunt was in mei vorig jaar. Myron (17) werd op de Rijswijkseweg in Den Haag doodgestoken als revanche voor een steekpartij eerder die dag. Justitie houdt leden van ZQ verantwoordelijk voor de dood van Myron. Die rechtszaak dient hoogstwaarschijnlijk in oktober van dit jaar.

Gewelddadig hoofdstuk

Afgelopen dinsdag is er dus opnieuw een gewelddadig hoofdstuk aan de ruzie tussen de groepen jongeren toegevoegd, toen een zeventienjarige Delftenaar op een parkeerterrein in Zoetermeer in zijn gezicht werd geschoten. Op de avond van de schietpartij werden direct een zeventienjarige en een achttienjarige jongen uit Den Haag aangehouden.

De zeventienjarige is donderdag weer vrijgelaten, maar blijft verdachte. Diezelfde donderdag is ook nog een zeventienjarige jongen uit Leidschendam aangehouden. De zeventienjarige Leidschendammer is zaterdag, net als de achttienjarige Hagenaar, voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die besliste dat beide verdachten nog zeker veertien dagen in voorarrest blijven.