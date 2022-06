Het Louwman Museum in Den Haag staat vanaf juli in het teken van Formule 1. Zo zijn er onder andere acht F1-auto's van legendarische coureurs te zien, die in de periode van 1948 tot 1970 aan de Grand Prix van Zandvoort deelnamen.

De expositie in het Haagse automuseum begint 1 juli en eindigt op 4 september, de dag waarop dit jaar de Grand Prix Formule 1 op Zandvoort wordt verreden. In een gedeelte van het museum worden acht bijzondere auto's getoond. Zoals de winnende Ferrari 500 F2 (1952/53) van Alberto Ascari, de winnende Mercedes-Benz W196 (1955) van Juan Manuel Fangio én de winnende Lotus 33 (1965) van Jim Clark. Alle drie wonnen de GP van Zandvoort. Nederlandse coureurs Juan Manuel Fangio wordt beschouwd als de beste coureur uit de jaren vijftig. Zijn record van vijf wereldtitels in de Formule 1 hield 46 jaar lang stand. Tijdens de expositie is er ook aandacht voor Nederlandse coureurs uit deze generatie. Zo maken de HWM - ALTA (1952) van Dries van der Lof en de Porsche 718 (1960) van Carel Godin de Beaufort de grid compleet. Dries van der Lof was, samen met Jan Flinterman, de eerste Nederlander die startte in een F1-race. Carel Godin de Beaufort behaalde in 1962 met een zesde plaats op Zandvoort zijn eerste WK-punt.