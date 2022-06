De politie heeft zaterdag een 41-jarige man uit Wassenaar aangehouden die onder invloed van alcohol en drugs achter het stuur was gekropen. En dat terwijl hij ook nog drie passagiers bij zich had, waaronder twee kinderen. Tevens bleek hij al drie jaar niet in het bezit van een geldig rijbewijs en had hij nog drie boetes openstaan.

Zaterdag omstreeks 15.00 uur werd de auto door de politie ontdekt bij een controle ter hoogte van Harderwijk. Dit gebeurde naar aanleiding van een zogeheten ANPR-hit. Daarbij leest een speciale camera de kentekens van voorbijrijdende voertuigen.

Het kenteken stond geregistreerd omdat de eigenaar sinds 2019 in het bezit zou zijn van een ongeldig rijbewijs. Na controle bleek de 41-jarige kentekenhouder inderdaad de bestuurder van de auto te zijn. Vervolgens heeft de politie de auto 'opgevangen' en is de bestuurder gecontroleerd.

Niet de eerste keer

Na een blaastest bleek de man - niet voor de eerste keer - alcohol te hebben gedronken. De politie had daarna waarschijnlijk aanwijzingen dat de man ook onder invloed was van andere middelen, waarna een bloedonderzoek volgde. Daaruit bleek dat de man ook nog onder invloed was van drugs.

Daarmee was de kous nog niet af voor de bestuurder. Uit de systemen van de politie bleek ook nog dat de man drie boetes had openstaan voor een bedrag van ruim 1600 euro. Om die reden besloot de politie om zijn auto (tijdelijk) in te nemen.

"Naast dat dit gedrag zeer onverantwoordelijk is voor hemzelf en zijn medeweggebruikers, had de man ook nog drie passagiers in de auto, waaronder twee kinderen", zegt de politie in Lelystad. De 41-jarige man uit Wassenaar kan de nodige boetes tegemoetzien.