Een man heeft zaterdagvond voor een flinke ravage in de Haagse wijk Loosduinen gezorgd met zijn auto. Bij het ongeluk reedt de automobilist eerst een aantal verkeersboden uit de grond en vervolgens is zijn auto op zijn kop beland. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 2.00 uur op de Lippe-Biesterfeldweg. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse op de plek waar de auto tot stilstand kwam. Onder meer brandweereenheden, politie, de ambulancedienst en een traumahelikopter werden opgeroepen.

Bij aankomst van de hulpdiensten bleek de auto op zijn kop te zijn beland. Toen er werd gekeken of er een slachtoffer was, werd deze gek genoeg niet aangetroffen. De automobilist bleek ervandoor te zijn gegaan. Na ongeveer een kwartier kwam de bestuurder terug op de locatie en is hij onderzocht door het ambulancepersoneel. Voor verder onderzoek is hij naar het ziekenhuis gebracht.

De man was tegen enkele verkeersborden aangereden, raakten meerdere palen en ook de straatstenen lagen over de weg verspreid. Vervolgens is de auto op zijn kop beland. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is niet bekend.

Tegenover calamiteitensite Regio15 verklaren omstanders dat het voertuig met hoge snelheid door de straat reed. Er waren geen andere partijen bij het ongeluk betrokken. De auto van de man is in ieder geval total-loss verklaard en een bergingsbedrijf heeft deze meegenomen.