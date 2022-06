Bij een ongeluk op de Erasmusweg zijn zaterdagavond twee gewonden met spoed naar het ziekenhuis gebracht na een verkeersongeluk. Eén van hen moest door de brandweer bevrijd worden uit de auto. Na het ongeluk is er ook nog een vrouw aangehouden die geen gehoor wilde geven aan aanwijzingen van de politie.

Het ongeluk vond omstreeks half negen 's avonds plaats op de Erasmusweg, ter hoogte van voetbalvereniging SV Erasmus. Daarbij kwam een busje in botsing met een auto op de rijbaan richting de Lozerlaan. De inzittenden van het busje kwamen met de schrik vrij, maar dat gold niet voor de twee inzittenden van de auto.

Om het tweetal uit de auto te halen werd de brandweer opgeroepen. Ook kwamen er twee ambulances ter plaatse. Eén van de inzittenden kon op eigen gelegenheid uit de auto komen, maar voor de bevrijding van de tweede persoon moest het dak van het voertuig worden opengeknipt.

De twee gewonden zijn vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De forensische opsporing Verkeer deed aansluitend onderzoek op de locatie van het ongeluk. Daardoor was de rijbaan richting de Lozerlaan lange tijd afgesloten.

Bij de afwikkeling van het ongeluk is een vrouw aangehouden, omdat ze geen gehoor gaf aan aanwijzingen van de politie. Ze zou het werk van hulpverleners hebben belemmerd en agenten hebben beledigd. De vrouw was op de locatie aanwezig met haar hond, deze is naar het politiebureau gebracht.