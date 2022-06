De onafhankelijke aanklager betaald voetbal heeft het vooronderzoek naar Giovanni Franken naar aanleiding van zijn gedragingen van afgelopen zondag richting het publiek afgerond. De inmiddels vertrokken trainer van ADO krijgt geen straf, nadat duidelijk is geworden dat hij zeer vervelende opmerkingen naar zijn hoofd geslingerd kreeg tijdens het spektakelstuk tegen Excelsior.

ADO Den Haag kwam zondag met 3-0 voor tegen Excelsior en leek op weg naar de eredivisie, maar gaf de voorsprong helemaal uit handen met drie tegentreffers in het laatste kwartier. ADO kwam in de verlenging weer op een 4-3 voorsprong, waarna Franken wild reageerde richting het publiek op de hoofdtribune van het Cars Jeans Stadion.



Uit het vooronderzoek is gebleken dat Franken tijdens de wedstrijd gedurende langere tijd is bedreigd en op discriminerende en onheuse wijze is bejegend door een grote groep toeschouwers. Deze bevonden zich richting het einde van de wedstrijd niet alleen meer op de tribune maar ook langs het veld, direct achter en rondom de dug-outs.

De aanklager concludeert dat het geëmotioneerde gedrag van Franken richting een deel van de toeschouwers daarop een reactie is geweest en heeft, gezien deze omstandigheden, besloten tot een sepot. Het vooronderzoek naar mogelijk gepleegde wanordelijkheden door toeschouwers gedurende en na de wedstrijd loopt nog wel.

Franken zal niet meer doorgaan bij de hoofdmacht van ADO Den Haag, dat in de strafschoppenserie met 7-8 verloor van Excelsior en komend seizoen dus opnieuw in de Keuken Kampioen Divisie actief zal zijn. Dirk Kuijt werd gisteren gepresenteerd als nieuwe trainer bij de club.