Het personeelstekort in de regio Den Haag is in een jaar tijd ruim verdriedubbeld. Zo'n 34,5 procent van de ondernemers zegt te kampen met een tekort aan medewerkers. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Een recordaantal ondernemers is dringend op zoek naar personeel. Aan het begin van het tweede kwartaal van dit jaar stelde bijna 34 procent van de ondernemers niet genoeg arbeidskrachten te hebben. Sinds 2012, toen het CBS met deze telling begon, was deze groep niet zo groot. Waar begin 2021 gemiddeld gezien nog 12 procent van de ondernemers in de praktijk te maken had met een personeelstekort, was dit in het afgelopen kwartaal dus flink hoger.

Ook in de regio Den Haag is een enorme stijging te zien. In het tweede kwartaal van 2022 zei 34,5 procent van de ondernemers te kampen met een tekort aan personeel. Een jaar eerder, in het tweede kwartaal van 2021, was dit nog maar 10,6 procent.

De regio Westland en Delft zijn apart van Den Haag onderzocht. In dit gebied is de toename minder fors. In het tweede kwartaal van 2022 gaf 31,8 procent van de ondernemers aan met een tekort aan personeel te kampen. Een jaar eerder, in het tweede kwartaal van 2021, was dit 16,9 procent.

In Zuidwest-Drenthe, waar onder meer Hoogeveen en Meppel onder vallen, is de groep ondernemers met personeelstekort het grootst: 45 procent. Ondernemers in de regio Oost-Groningen, waar onder andere de gemeenten Stadskanaal en Veendam in liggen, en in Zuidoost-Friesland (o.a. Heerenveen) hebben relatief het minst vaak last van een tekort.