De politie heeft nog geen nieuwe verdachten voor de rellen na de beslissingswedstrijd van ADO Den Haag tegen Excelsior. Bij de ongeregeldheden raakten meerdere omstanders en zeker acht agenten gewond.

Volgens een politiewoordvoerder is het zoeken naar de verdachten een 'nauwkeurig en lang proces'. "Het analyseren van beelden kost veel tijd en energie''. De politie deed woensdag een oproep of mensen die foto's of filmpjes van de rellen hebben deze met de politie willen delen. "We hopen dat we daar reacties op gaan krijgen'', aldus de woordvoerder. "We pakken deze zaak zeer serieus op.''

De politie hield zondag acht verdachten tussen de 19 en 57 jaar aan. Zij zijn afkomstig uit Den Haag (5), Leidschendam (1), Voorburg (1) en Rijswijk (1). De relschoppers uit Rijswijk, Leidschendam en twee uit Den Haag zijn vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die hun voorarrest heeft verlengd. Zij moeten zich op donderdag 9 juni verantwoorden bij de rechter. Een verdachte werd zondag al vanwege opgelopen verwondingen weer vrijgelaten, maar hij is nog wel verdachte. Ook de andere drie verdachten zijn vrij. Over hun zaken zal later worden beslist.

In de aanloop naar en tijdens de promotiewedstrijd afgelopen zondag was de sfeer goed. Na de wedstrijd ging het echter mis: veel ADO-fans bestormden het veld en gooiden met vuurwerk naar Excelsior-fans die nog op de tribune zaten. Buiten het stadion werden politieagenten met stenen bekogeld. Eén agent kreeg een klap met een ijzeren staaf.