Een 47-jarige Haagse belastingadviseur zou veertig valse aangiften hebben ingediend namens zichzelf en cliënten. Het Openbaar Ministerie denkt dat hij zo'n 250.000 euro heeft binnen geharkt door te hoge zorgkosten aan te geven.

In de dagvaarding ging het om veertig onjuiste aangiften ten behoeve van negen cliënten, maar het OM vermoedt dat het in werkelijkheid om een veelvoud hiervan ging. De Hagenaar hoorde vandaag in de rechtbank in Amsterdam dat het OM acht maanden onvoorwaardelijke celstraf eist.

De zaak kwam aan het licht door een bezwaarprocedure bij de Belastingdienst. De Belastingdienst deed nader onderzoek, achterhaalde het IP-adres en constateerde dat verdachte ruim 1350 aangiften inkomstenbelasting had ingediend. In meer dan een derde van de aangiften werden te hoge zorgkosten opgevoerd, vermoedt het OM. De aangiften werden ingediend in de periode van 1 januari 2013 tot en met 29 mei 2018.

Verdachte bracht zijn cliënten in de problemen

Alle 1350 aangiften moesten opnieuw beoordeeld worden door de fiscus. Er moesten brieven worden geschreven en bedragen worden terugbetaald. Volgens de officier van justitie wisten de mensen die de belastingadviseur vertrouwden niet van de wanpraktijken af. 'Veel van de getuigen hadden een uitkering en hadden het niet breed en werden, nadat ze het geld waarschijnlijk al hadden uitgegeven, geconfronteerd met forse naheffingen.'

Toen de gedupeerden brieven van de Belastingdienst kregen en in de problemen kwamen, konden ze niet meer bij de belastingadviseur terecht. Hij nam zijn telefoon niet meer op. Het OM rekent dit de verdachte zwaar aan. Het eist een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 8 maanden. Het OM eist daarnaast een beroepsverbod voor de duur van vijf jaar. Uitspraak volgt over twee weken.