De Koninklijke Schouwburg in Den Haag gaat deze zomer verbouwen. Het theater op het Korte Voorhout wil daarmee een inclusievere uitstraling creëren en de toegankelijkheid verbeteren voor mensen met een handicap.

Vanaf 25 juli wordt het interieur van de schouwburg onder handen genomen. Volgens het bedrijf is er nog geen open huiselijke sfeer die bij elke Hagenaar past. Ze willen met onder andere een nieuw kleurenpalet daar verandering in brengen.

Om het gebouw toegankelijker te maken voor bezoekers met een rolstoel of een beperking wordt een deel van bar, de servicebalie en de garderobe verlaagd en de bewegwijzering in het pand vervangen. Daarnaast zal één van de foyers ingericht worden als rustruimte waar bezoekers kunnen ontsnappen aan de drukte. Ook zullen de horecavoorzieningen worden uitgebreid met onder meer een zomerterras buiten in de rotonde.

Muurschildering

De schouwburg laat zich voor de verbouwing inspireren door de muurschildering die de legendarische Amerikaanse kunstenaar Sol LeWitt in de jaren negentig in het gebouw maakte. In 1992 ontwierp de internationaal gerenommeerde Amerikaanse een muurschildering achter de horecabar van de Koninklijke Schouwburg. Het kunstwerk is een van de grootste ecoline kunstwerken van LeWitt in Europa - een absoluut unicum in Den Haag.