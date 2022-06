Wie met de auto naar Scheveningen gaat, moet de komende tijd rekening houden met een paar extra maatregelen. Het zogeheten zomerregime voor parkeren is vanaf woensdag namelijk weer ingegaan.

De parkeerregeling voor de zomer geldt van 1 juni tot en met 30 september. Vorig jaar werd deze regeling voor het eerst ingevoerd, wegens veel overlast van strandgangers. Uit de evaluatie van de parkeermaatregelen voor auto's uit het Actieplan Scheveningen 2021 bleek dat de parkeermaatregelen positief ontvangen zijn bij bewoners en andere belanghebbenden. Daarom heeft wethouder Robert van Asten besloten om de maatregelen dit jaar weer in te voeren. Maar er zijn wel een paar kleine aanpassingen ten opzichte van vorig jaar.

Tarieven en wielklem

In het gebied 'Scheveningen' is de reguliere aanvangstijd voor betaald parkeren 13.00 uur. Nu is dat 10.00 uur. Rond de haven blijft de aanvangstijd 18.00 uur. Verder is het voorstel om het maatregelenpakket qua tarieven en inzet van wielklemmen van 2021 dit jaar opnieuw toe te passen. Opgepast: je kunt in heel Scheveningen sneller een wielklem krijgen dan elders.