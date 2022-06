Hoewel de staking bij de HTM vandaag al enige tijd bekend was, is niet iedereen op de hoogte. 's ochtends vroegen enkele reizigers zich al af waar hun tram of bus blijft. Honderden medewerkers van de HTM hebben zich verzameld bij de busgarage aan de Telextraat in Den Haag.

Het personeel van de HTM legt vandaag het werk neer om meer loon en een lagere werkdruk te eisen. Gedurende de gehele dag zullen er geen trams of bussen rijden in Den Haag en omliggende gemeentes zoals Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer. Op de website, reizigersapps en op elektrische borden geeft de HTM aan dat er niks rijdt. De vakbonden CNV en FNV hebben hun leden opgeroepen om massaal naar de busgarage aan de Telexstraat in Den Haag te komen. Honderden medewerkers van het Haagse vervoersbedrijf hebben hier gehoor aan gegeven. De groep wacht op HTM-directeur Jaap Bierman, meldt calamiteitensite VRPress. Hij zal het personeel toespreken. Door de grachten Eén alternatief waar reizigers wellicht wel nog gebruik van kunnen maken is de Willemsvaart. Mensen die vandaag naar de zee of Madurodam willen, kunnen via de Haagse wateren reizen. De Willemsvaart vertrekt ieder uur tussen 07.00 en 16.00 bij de aanlegplaats nabij het Centraal Station (Prinsessegracht 4) en stopt op de Dr. Kuyperstraat, Riouwstraat, Madurodam, Cremerbrug en Haringkade. Tussen 19.00 uur en middernacht vaart de Willemsvaart ook. Een ritje kost twee euro.