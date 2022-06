De politie is nog op zoek naar één verdachte van de gewelddadige overval op telefoonwinkel Techno Phone op de hoek van de Kritzingerstraat met de Paul Krugerlaan in de Haagse wijk Transvaal. Drie mannen zijn inmiddels aangehouden.

Op vrijdag 1 april rond 11.20 uur is een telecomwinkel aan de Kritzingerstraat in Den Haag door vier personen overvallen. Het winkelpersoneel werd bedreigd met steekwapens, waarna de vitrines werden ingeslagen om daar de telefoons uit weg te nemen. Voor de medewerkers een angstaanjagende ervaring.

De overval duurde ongeveer 30 seconden en met de meegebrachte tassen vluchtten de overvallers de winkel uit. Na de overval konden er al drie verdachten worden aangehouden en het onderzoek naar de vierde verdachte is nog in volle gang. Deze man heeft een opvallende neus en droeg tijdens de overval een zwarte jas van het merk Nike. Hij had een gele plastic tas bij zich van het merk JD Sports. Hij is gevlucht door de Kritzingerstraat en vervolgens rechtsaf geslagen de Scheepersstraat in.

Hulp

Overigens kreeg het winkelpersoneel die bewuste dag hulp van twee voorbijgangers die live getuige waren van de overval. Zij besluiten de deur van de winkel van buitenaf dicht te houden, zodat de dieven niet weg kunnen. De vier proberen vervolgens uit alle macht de deur open te krijgen. Ze trekken aan de klink en slaan met de hamers tegen het raam. Het lukt de 'helpers' niet om de deur in bedwang te houden waarna de overvallers alsnog kunnen vluchten.

Een deel van de gestolen spullen is teruggevonden in de omgeving. Doordat er veel winkels in de omgeving zitten, hangen er veel camera's in de buurt en dat heeft geholpen. Vermoedelijk zijn er na 1 april ook telefoons te koop aangeboden via internet. De politie vraagt mensen die zo'n aanbod hebben gekregen zich te melden omdat dit van belang is voor het onderzoek.