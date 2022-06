Bij een steekpartij in een woning aan de Daltonstraat in Den Haag heeft dinsdagavond een vrouw op een man ingestoken. De kemphanen zijn allebei aangehouden.

Wat zich precies in de woning heeft afgespeeld en wat de oorzaak is geweest van de steekpartij, is onduidelijk. "Het gaat om een incident in de relationele sfeer, dus dan zijn wij altijd terughoudend in de berichtgeving", vertelt een politiewoordvoerder.

Zowel de verdachte als het slachtoffer raakte gewond. Zij zijn ter plaatse door medewerkers van de ambulance behandeld aan hun verwondingen, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. In plaats daarvan gingen ze naar het politiebureau.