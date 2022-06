De politie heeft dinsdagavond twee verdachten aangehouden van de schietpartij bij twee scholen op het Van Doornenplantsoen in Zoetermeer.

Twee tieners van 17 en achttien jaar uit Den Haag zijn dinsdagavond aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij op het parkeerterrein bij het mboRijnland en Erasmus College in Zoetermeer. Gistermiddag werd daar een zeventienjarige jongen uit Delft neergeschoten. De Delftenaar raakte daarbij gewond, maar ging zelf naar het LangeLand Ziekenhuis. Daar werd hij met spoed behandeld.

De politie was vervolgens met meerdere eenheden en in kogel- en steekwerende vesten ter plaatse. Ook vloog er een politiehelikopter boven het gebied op zoek naar meerdere verdachten, die in de richting van de Vaartdreef zouden zijn weggerend. Gisteravond werden dus twee verdachten gevonden.

Het is nog niet bekend of de getroffen jongen of verdachten leerlingen van een van de twee scholen zijn. De schietpartij vond plaats nadat de lessen van beide scholen al uren voorbij waren.