Reizigers die met het openbaar vervoer naar hun werk of naar school gaan, krijgen het deze week moeilijk. Maandag is bekendgemaakt dat ook het streekvervoer in de Haagse regio woensdag plat gaat. Eerder werd al bekend dat medewerkers van HTM donderdag het werk neerleggen.

Met de staking willen de chauffeurs van de streekbussen van EBS onder meer een hogere beloning afdwingen om zo meer jonge chauffeurs te trekken. "Door slechte beloning komen er te weinig nieuwe, jonge collega's bij en de werkdruk is al jarenlang zo hoog, dat het ziekteverzuim op sommige plekken 25 procent is'', vertelt FNV-bestuurder Marijn van der Gaag. "Daar moeten de werkgevers zich echt harder voor gaan inzetten.''

Nood

De vakbond en de leden begrijpen dat staken in het openbaar vervoer voor overlast voor het publiek kan zorgen. Er wordt volgens hem wel geprobeerd dat te beperken. Zo is onder meer gezorgd dat de staking niet samenvalt met de eindexamens.



Van der Gaag: "Dat de chauffeurs toch staken, laat zien hoe hoog de nood is. Tot nu toe stellen de werkgevers zich ronduit arrogant op ten opzichte van hun eigen chauffeurs. We waren nog in gesprek met de werkgevers over het afwikkelen van een oude afspraak, wat erg moeilijk verliep. Vervolgens kwamen ze onaangekondigd met een eindbod voor een nieuwe cao. De chauffeurs konden slikken of stikken.''

Niet alleen in de Haagse regio wordt gestaakt, maar ook elders in het land. Vanaf morgen gebeurt dat twaalf dagen lang bijna elke dag op meerdere plekken in het streekvervoer. Daarmee worden de estafettestakingen die twee weken geleden begonnen geïntensiveerd. Morgen wordt ook gestaakt in Lelystad, Harderwijk, Dronten, Emmeloord, Zwartsluis en Den Bosch. De nieuwe cao moet gaan gelden met terugwerkende kracht van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2022. In het streekvervoer werken in totaal zo'n 13.000 mensen.