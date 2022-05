In een officieel statement biedt de club haar excuses aan. De club noemt de gebeurtenissen van zondagavond 'te gênant voor woorden'.

Het ging zondagavond helemaal mis aan het einde van de bizarre finale van de nacompetitie tussen ADO en Excelsior. De Haagse club gaf in de slotfase een 3-0 voorsprong uit handen op het moment dat honderden supporters al aan de rand van het veld stonden om het promotiefeestje te vieren.

De dreiging van de fans kon in eerste instantie nog redelijk worden beteugeld. Iedereen zat weer op de tribune toen de verlenging begon. Maar nadat Jamal Amofa de beslissende strafschop miste en ADO Den Haag van Excelsior verloor, bestormde een gedeelte van het publiek het veld.

Hooligans renden naar het vak met Excelsior-supporters en gooiden vuurwerk en andere voorwerpen naar de Rotterdamse aanhang. "De club wordt (wederom) zwaar in diskrediet gebracht door een grote groep raddraaiers, die zich niet kunnen gedragen", schrijft ADO in het statement.



"Supporters bestormden het veld en gooiden, tot het moment dat de ME ingreep, vuurwerk en andere voorwerpen richting het uitvak. Daarna ging het ook buiten het stadion volledig mis. Op verschillende plekken rondom het stadion zochten relschoppers de confrontatie met de ME."

De club gaat diep door het stof. "Namens ADO Den Haag bieden wij de supporters die zich niet veilig gevoeld hebben in en om het stadion, en met name de supporters, spelers en staf van Excelsior, onze welgemeende excuses aan. Het is te gênant voor woorden. Het Cars Jeans Stadion moet een open en toegankelijke plek zijn voor iedereen waar elke bezoeker zich veilig moet voelen. Naast de financiële schade en mogelijke boetes weegt de imagoschade voor de club op dit moment ook heel zwaar. Door dit soort incidenten komt de club er slecht op te staan."

ADO gaat als gevolg van de ongeregeldheden uiteraard op zoek naar de daders. "ADO Den Haag zal in samenspraak met alle instanties al het mogelijke doen om de raddraaiers verantwoordelijk te stellen voor de veroorzaakte schade en zwaar te bestraffen voor hun wangedrag. Alle camerabeelden binnen en buiten het stadion zullen worden geanalyseerd. We willen niet op de maatregelen vooruitlopen, maar langdurige stadionverboden zullen deel uitmaken van de maatregelen."

Reactie gemeente Den Haag

Ook gemeente Den Haag en de politie hebben maandag gezamenlijk gereageerd op de ongeregeldheden van zondag. Tachtig politiemensen hebben een melding gedaan van geweld dat tegen hen werd gebruikt. Vier van hen raakten gewond. Eén van hen werd in het gezicht geslagen met een ijzeren staaf. Zeven hooligans werden opgepakt. "Alle verdachten zitten nog vast. Komende tijd worden alle beschikbare camerabeelden uitgekeken, op basis daarvan worden nog meer aanhoudingen verwacht. Ook kan dit leiden tot levenslange stadionverboden van ADO Den Haag of de KNVB."