In een woning aan de Frans Halskade in Rijswijk is zondagavond een overleden persoon aangetroffen.

Het stoffelijk overschot lag er al zolang dat het niet verantwoord was om het lichaam veilig te bergen en te onderzoeken. Een speciaal bedrijf is daarom ingeschakeld om de persoon uit de woning te halen, zodat daarna het lichaam kon worden onderzocht en worden geborgen. Ook is het appartement vervolgens volledig gereinigd. Of er mogelijk sprake is geweest van een misdrijf, is nog niet duidelijk. "Dat zal uit het onderzoek moeten blijken", aldus een woordvoerder van de politie.