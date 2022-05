Het Carlton Beach Hotel aan de Scheveningse Gevers Deynootweg is gisteravond ontruimd. Dit gebeurde nadat een man twee koffers achterliet waarvan hij zei dat er een bom inzat.

Even voor 21.30 uur kwam de man het hotel aan de Scheveningse boulevard binnen. Hij bedreigde het hotelpersoneel en liet twee grote koffers achter, waarvan hij zei dat daar een bom in zou zitten. Het personeel belde direct 112 en liet alle circa 75 hotelgasten het pand verlaten. De verdachte ging ervandoor met een taxi, maar hij werd onderweg al tegengehouden door de politie. De man is aangehouden.

De politie ging het hotel binnen met kogelwerende vesten. Ook de Teamleider Explosieven Verkenner (TEV) van de politie was aanwezig. De omgeving werd afgezet met lint en ook de parkeergarage aan het Zwarte Pad mocht tijdelijk niemand in of uit "vanwege de veiligheid". Uiteindelijk werd er geen bom of andere gevaarlijke stof aangetroffen in de koffers, die voor verder onderzoek werden meegenomen naar het bureau.

Rond 22.30 uur mochten de hotelgasten weer naar binnen. De politie meldt dat de verdachte een 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is. Hij wordt berecht via het supersnelrecht, wat betekent dat hij dinsdag al voor de rechter moet verschijnen.