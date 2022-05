De politie moest afgelopen nacht groots uitrukken naar het Johan Van Veenplein in Den Haag omdat er meldingen waren gemaakt van een vechtpartij en een bedreiging met vuurwapen.

De politie is rond 1.30 uur met veel eenheden, hondengeleiders en een Officier van Dienst uitgerukt naar het plein. Bij aankomst werden niet veel verder, in de Calandstraat, meerdere mannen gesommeerd op de grond te gaan zitten. "We hebben direct een controle uitgevoerd, maar geen wapens aangetroffen", meldt de politie.

Door het incident werd het volgens calamiteitensite Regio15 erg onrustig in de omgeving. "Agenten hebben vervolgens het plein 'schoongeveegd' waarbij zij werden bekogeld met eieren, flesjes en blikjes."