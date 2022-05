De Rijswijkse escaperoom, Jason's Curse, van ondernemer Kevin de Klerk is woensdagnacht verwoest door een brand. Om te zorgen dat de bekende escaperoom weer kan terugkeren heeft Mindescape een crowdfunding opgezet.

De brand ontstond kort na het begin van Hemelvaartsdag in een bedrijfspand aan de Van Gijnstraat in de Plaspoelpolder. Mede als gevolg van de stevige wind greep het vuur snel om zich heen. De massaal uitgerukte brandweer kon pas na acht uur blussen het sein 'brand meester' afgeven.

Het bedrijf van De Klerk bleek verwoest door de vlammen. "We hebben hem twee jaar geleden met onze eigen handen gebouwd", vertelde De Klerk een dag na de brand. "Ik denk dat we er 60.000 tot 80.000 euro in hebben geïnvesteerd, los van de vele honderden uren arbeid. De schade zit verder vooral in het omzetverlies. Na twee moeilijke coronajaren draaiden we net weer lekker. En dan gebeurt dit. Het doet echt zeer."

Bijdrage

Om De Klerk te helpen heeft Mindescape Rotterdam een crowdfundingactie opgezet. 'Ze hebben iets vreselijks meegemaakt. Hun 'kindje' Jason's Curse is afgebrand. Wij willen helpen omdat wij escaperooms zoals deze niet willen missen in Nederland. Elke bijdrage is welkom.'