Twee auto's zijn vrijdagavond hard op elkaar gebotst op de Laan van Delfvliet in Den Haag. Een van de bestuurders ging er vervolgens vandoor.

Het ongeluk gebeurde rond 21.00 uur op de oprit van de A4. Een van de bestuurders en een andere inzittende raakten gewond en zijn vervoerd naar een ziekenhuis. De auto van deze automobilist liep flinke schade op.

De andere bestuurder besloot te vluchten. Niet veel later werd in Delft een andere zwaar beschadigde auto aangetroffen, maar vermoedelijk zijn de inzittenden te voet verder gevlucht. Zover bekend is er nog niemand aangehouden. De VOA doet onderzoek naar het ongeluk.