Hij werd met elf Grammys bekroond en maakte muziek met grote artiesten zoals Prince en Ariana Grande. Nu is trompettist Philip Lassiter in Den Haag en geeft hij gratis een optreden.

De bekende hoorn/snaararrangeur speelt zaterdagavond samen met zijn energieke band twee 'funky' sets tussen 21.00 uur en 0.00 uur in Ultramarijn aan de Kneuterdijk. "Het is een unieke kans om dit concert mee te maken in één van de 'hidden gems' tussen de paleizen van het historische centrum", laat de organisatie van Jazz en Route weten.



Het gratis optreden op 28 mei is een van de maandelijkse teaserconcerten voor het Jazz en Route Festival dat voor de derde keer zal gaan plaatsvinden.