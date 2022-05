Vijftien Zuid-Hollandse kastelen, landgoederen en buitenplaatsen openen de deuren voor het publiek tijdens de Dag van het Kasteel op maandag 6 juni (tweede pinksterdag). Zo ook in de regio Den Haag.

De Historische Buitenplaats Ockenburgh in Den Haag is een van de buitenplaatsen die meedoet en toegankelijk is voor het publiek. Op het terrein van de buitenplaats zijn er diverse koor- en bandconcerten met muziek uit de jaren '40-'45. Maar er kunnen ook zaden en planten worden gekocht in de tuin.

Ook Park Vreugd en Rust in Voorburg is open voor bezoekers. Belangstellenden kunnen hier deelnemen aan een wandeling op het terrein. Buitenplaats Middenburg in Voorburg is ook zo'n locatie die de deuren openzet en een wandelroute heeft uitgezet. Huygens' Hofwijck tot slot is de laatste locatie in Voorburg die kan worden bezocht.

Voor de eerste keer open

Park Hofrust in Rijswijk is eveneens een van de deelnemers aan de Dag van het Kasteel. Dat geldt ook voor Buitenplaats Berbice in Voorschoten en Kasteel Duivenvoorde dat ook in Voorschoten ligt. Hier kan de oranjerie worden bezocht en kunnen deelnemers wandelen door het hernieuwde Zocherpark dat voor de eerste keer open is.

Het volledige programma van de Dag van het Kasteel is te vinden op deze website.