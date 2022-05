Een woning aan de Kornalijnhorst in Den Haag is vrijdagmiddag op klaarlichte dag overvallen. De politie is op zoek naar twee verdachten.

De overval vond vanmiddag plaats rond 15.30 uur in de Haagse wijk Mariahoeve. De politie is op zoek naar twee mannen van rond de dertig jaar die er na de overval vandoor gingen. De mannen hebben beide een lichtgetinte huidskleur en zijn gekleed in het zwart. Een van de twee draagt een rode bodywarmer. Het is niet bekend of de overvallers iets hebben buitgemaakt en waar ze naartoe zijn gevlucht. De politie roept mensen die mogelijk iets gezien hebben op om 112 te bellen en de mannen niet zelf te benaderen.