De brandweer is donderdag twee keer uitgerukt voor een kat die zich verschool in een boom op de Loevesteinlaan in Den Haag.

De kat wilde 's ochtends niet uit de boom komen, daarom deed de brandweer 's avonds een tweede poging. Een brandweerman is met een ladder naar boven geklommen om de tweevoeter uit de boom te halen. Een actie met averechts effect, want de poes klom daardoor juist nog verder de boom in. Omdat de brandweer niet op een veilige manier bij de kat kon komen besloten zij het beestje te laten zitten. De eigenaar van de kat heeft een bakje voer onder aan de boom neergelegd in de hoop dat hij vanzelf naar beneden komt.