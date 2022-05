De omstreden Russische techno-dj Nina Kraviz is niet meer welkom op The Crave Festival. De organisatie van het Haagse muziekfestival heeft haar van de line-up geschrapt.

Kraviz zou begin juni een van de hoofdacts zijn op het grote undergroundfestival in Den Haag, maar na ophef heeft de organisatie besloten haar toch uit de programmering te halen. ‘We moeten jullie informeren dat we, na lange en intensieve discussies, zowel intern als extern, hebben besloten dat Nina Kraviz niet langer zal spelen op The Crave 2022’, staat er op Instagram.

Kritiek

De techno-dj ligt al een tijdje onder vuur omdat ze zich volgens critici niet uitspreekt tegen de oorlog in Oekraïne en dat zou zij, als rolmodel met 1,8 miljoen volgers, volgens hen wel moeten doen. Zo kreeg ze op posts op haar socialemediaplatformen over de steun aan Poetin en haar publieke stilzwijgen over de Russische invasie van Oekraïne veel kritiek van Oekraïense en Russische elektronische muziekartiesten.

The Crave is niet het enige evenement waar Kraviz niet meer welkom is. Ook het Movement Music Festival in Detroit en PollerWiesen in Dortmund hebben de dj van de line-up gehaald. Het Rotterdamse Clone Records heeft om ‘verschillende opvattingen over ethische en morele zaken’ de samenwerking met Kraviz en haar label Trip Recordings verbroken.