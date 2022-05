Honderd hotelgasten zijn woensdagnacht geëvacueerd vanwege een zeer grote brand in enkele Rijswijkse bedrijfspanden. Vlammen sloegen aanvankelijk metershoog uit de daken. Vanwege de rookontwikkeling werd het nabije hotel Stay at 7, waar vooral jonge mensen verbleven, ontruimd. De gasten zijn in hotels elders in de regio ondergebracht.

De brand ontstond kort na middernacht in een bedrijfspand aan de Van Gijnstraat in de Plaspoelpolder, een gebied aan de A4 met vooral veel bedrijven, maar ook hotels. Rond half één kreeg de brandweer diverse meldingen binnen op de alarmcentrale.

De vlammenzee greep snel om zich heen, met als gevolg dat diverse andere ondernemingen in het bedrijfsverzamelgebouw werden getroffen. Bij het brand kwam aanvankelijk zeer veel rook vrij. Ook werden harde knallen gehoord. Volgens de brandweer gaat het vermoedelijk om exploderende gasflessen. In de panden zijn verschillende autobedrijven aanwezig.

De brandweer heeft veel voertuigen en personeel ingezet voor de brandbestrijding. Vanuit alle kazernes binnen het werkgebied Haaglanden rukten brandweerauto's uit. De brandweerlieden zijn behalve uit Den Haag en Rijswijk afkomstig uit Delft, Zoetermeer, Maasland, Leidschendam-Voorburg en de Westlandse kernen Wateringen, Honselersdijk, Maasdijk, Monster, Naaldwijk en 's-Gravenzande.

Forse wind

Voor de brandbestrijding was zeer veel bluswater nodig. Om de capaciteit te vergroten, werden vier tankblusauto's ingezet. Dit zogenoemde grootschalige watertransport kwam rond half twee tot stand. Hierdoor beschikte de brandweer over extra bluswater. Bij de bestrijding maakt de brand gebruik van diverse hoogwerkers. De forse wind was aanvankelijk een complicerende factor. Daardoor ontstond vliegvuur. De grote hoeveelheid vonken maakte de bestrijding van de brand er niet eenvoudiger op.

De brandweer riep toeschouwers op uit de rook te blijven. Vanwege diezelfde rookontwikkeling werden de hotelgasten van Stay at 7 uit voorzorg elders ondergebracht. Ze kregen bij het verlaten van het hotel door brandweerlieden een dekentje aangereikt om zich warm te houden. Voor transport werd gezorgd.

Deskundigen monitorden de luchtkwaliteit. Volgens de brandweer was de de rook niet gevaarlijk, maar kan hij wel hinder opleveren. De verwachting is dat de bluswerkzaamheden tot diep in de ochtend gaan duren. Diverse wegen in de omgeving zijn nog altijd afgezet. Automobilisten wordt aangeraden ter plekke de aanwijzingen op te volgen.

De volgende ochtend, ruim negen uur later, was de brand helemaal onder controle. De brandweer is nog wel druk in de weer met nablussen.