De man kwam op 18 december de zaak binnen en had een hamer bij zich. "Hij bedreigde daarmee de medewerkster en slingerde de hamer daarna in haar richting", legt de politie uit.

De man wist vervolgens een flink geldbedrag buit te maken en is daarna de kapsalon uitgerend. "Het vermoeden bestaat dat het gaat om een jonge overvaller."



De politie is nog steeds op zoek naar hem, maar omdat hij zo jong is worden er geen herkenbare beelden van hem vrijgegeven. "Maar als de verdachte zich niet voor volgende week heeft gemeld of niet is herkend worden er wel herkenbare beelden getoond."