Op de kruising van De La Reyweg met het Veluweplein in Den Haag is woensdagmiddag een scooterrijder ten val gekomen. Dit gebeurde doordat de scooterrijder moest remmen voor een afslaande auto die de scooterrijder niet zag door een geparkeerde auto.

Een automobilist wilde vanaf De La Reyweg afslaan naar het Veluweplein en vervolgens de Soestdijksekade op rijden. Een geparkeerde auto die op de stoep stond, belemmerde het zicht van de automobilist.

De scooterrijder zag de auto en ging vol in de remmen. Hierdoor schoot de scooter onderuit en kwam de opzittende hard ten val. De scooterrijder raakte gewond en is nagekeken in de ambulance. De scooterrijder hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Het parkeerprobleem in de wijk speelt al jaren. Dit heeft volgens een bewoner dan ook al vaker geleid tot gevaarlijke situaties.