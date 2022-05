Joris Wijsmuller, oud-wethouder van Den Haag, is vanaf 1 juni de nieuwe directeur-bestuurder bij Duurzaam Den Haag en Klimaatfonds. Hij volgt daarmee Heleen Weening op, die na acht jaar haar functie als directeur-bestuurder neerlegt.

"Wijsmuller kent de stad Den Haag als geen ander, terwijl bewonersparticipatie en duurzaamheid als een rode draad door zijn carrière lopen. Voor ons is het een logische match", legt de Raad van Toezicht van Duurzaam Den Haag uit.



Als actief raadslid en later als wethouder Duurzaamheid nam Wijsmuller al vaak deel aan activiteiten van Duurzaam Den Haag. "Deze stichting zet zich volop in voor bewonersparticipatie, en dat heb ik zelf ook altijd gedaan", zegt Wijsmuller. "Ik ben super blij dat ik nu vanuit deze nieuwe rol een bijdrage hieraan mag leveren."