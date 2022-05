Twee auto’s zijn woensdagochtend tegen elkaar geknald op de kruising van de Monseigneur van Steelaan en de Albert Verweystraat in Voorburg.

De hulpdiensten zijn uitgerukt om de inzittenden bij te staan. Volgens calamiteitensite Regio15 zijn een vrouw en een baby betrokken bij het ongeluk. "Zij wordt in de ambulance onderzocht."



De schade aan de voertuigen is aanzienlijk.



Hoe het ongeval precies kon gebeuren, is vooralsnog onduidelijk. "Er is wel een auto weggestuurd die op de hoek stilstond bij een gele lijn en daardoor het zicht op de kruising blokkeerde."